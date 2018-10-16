ЄБРР призначив нового керуючого директора в Україні

Маттео Патроні приступить до виконання своїх обов'язків 1 листопада 2018 року.

Європейський банк реконструкції і розвитку призначив Маттео Патроні управляючим директором у країнах Східної Європи та Кавказу, замість Франсіса Маліжа.

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Про це повідомляє прес-служба ЄБРР.

"Маттео Патроні працюватиме в Києві і відповідатиме за наступну групу країн: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. Патроні змінить на цій посаді Франсіса Маліжа, який був першим директором в цьому регіоні і нещодавно був призначений керуючим директором в секторі фінансових установ в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Патроні є громадянином Італії. Він почав працювати в лондонському офісі ЄБРР у 2008 році у департаменті корпоративних інвестицій, куди прийшов після успішної кар'єри в приватному секторі. У 2012 році він очолив офіс ЄБРР у Сербії, а в 2015 році був призначений на посаду директора і регіонального голови ЄБРР в Румунії і Болгарії. Під його керівництвом інвестиції ЄБРР в ці країни становлять більше 2 мільярдів євро. Патроні приступить до виконання своїх обов'язків 1 листопада 2018 року.

"Для мене велика честь бути призначеним на цю посаду в ЄБРР і відповідати за цей цікавий регіон. Моєму попередникові вдалося досягти вражаючих результатів у всіх країнах регіону. Моїм пріоритетом буде створення відповідних умов нашим командам на місцях для розвитку цього успіху. Потреби в наших послугах значні, і у нас є що запропонувати. Нашої завданням буде продовження роботи щодо збільшення конкурентоспроможності місцевих економік у міру їх подальшої євроінтеграції", - цитує Патроні прес-служба.

Згідно з повідомленням, сукупний історичний обсяг інвестицій ЄБРР в різні сектори економік Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України становить майже 24 мільярди євро.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання з надання майже 12,1 мільярда євро в рамках близько 400 проектів.