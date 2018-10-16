Гривня в плюсі до долара, але в мінусі до євро

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,91/27,94 грн/дол.

У вівторок, 16 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,91/27,94 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 3 копійки вищі за рівень закриття попередніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,36/32,39 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,9323 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 12 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,94/27,97 грн/дол.

Котирування гривні по відношенню до євро перебували на рівні 32,25/32,28 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.