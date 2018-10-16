Рада в четвер візьметься за держбюджет

Також у четвер депутатам пропонують розглянути, зокрема, законопроект про публічні закупівлі.

У четвер, 18 жовтня, Верховна Рада України розгляне проект бюджетної резолюції.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту повідомив голова ВР Андрій Парубій.

«На четвер пропонується... прийняття бюджету, бюджетної декларації. Згідно з регламентом, ми маємо прийняти її не пізніше 20 числа», - зазначив спікер.

Крім того, за його словами, у четвер пропонується розглянути, зокрема, законопроект про публічні закупівлі.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проект постанови «Про основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки» (№8357).

Згідно з документом, уряд прогнозує прискорення зростання економіки України в 2019 році до 3,6%, зниження інфляції до 6,5% і середньорічний курс гривні на рівні 30,5 грн/дол. Дефіцит бюджету в 2019 році прогнозується на рівні 2,2% ВВП. При цьому в 2020 і 2021 році зростання економіки прогнозується відповідно на рівні 4% і 6,3%, інфляція - на рівні 5% і 4,8%, середньорічний курс гривні - 31,4 грн/дол. і 31,8 грн / дол. Граничний розмір дефіциту держбюджету у 2020-2021 роках планується на рівні 2% ВВП. Крім того, граничний розмір державного боргу в 2019 році прогнозується на рівні 56% ВВП, у 2020 році - 54%, у 2021 році - 53%.