Рубль після вчорашнього зростання знову впав щодо долара
09:25, 09 січня 2015Фінанси
2807
Російський рубль упав щодо долара, але зріс щодо євро.
REUTERS
Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:15 мск п'ятниці зріс на 14 копійок порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг 60,44 рубля.
Про це повідомляє ТАСС.
Читайте такожМіжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися ще на $10 млрдКурс євро до рубля знизився на 40 копійок до 71,20 рубля.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter