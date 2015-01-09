Рубль після вчорашнього зростання знову впав щодо долара

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:15 мск п'ятниці зріс на 14 копійок порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг 60,44 рубля.

Про це повідомляє ТАСС.

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