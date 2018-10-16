Надходження від єдиного соцвнеску зросли майже до 164 мільярдів

У вересні забезпечено надходження 18,7 мільярда гривень внеску, що на 3,5 мільярда гривень більше, ніж у вересні минулого року.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у січні-вересні 2018 року збільшилися на 26,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 163,9 мільярда гривень.

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Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"У вересні 2018 року забезпечено надходження 18,7 мільярда гривень ЄСВ, що на 23%, або на 3,5 мільярда гривень, що перевищує показник вересня минулого року", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла досягати 41%, що призвело до скорочення зборів ЄСВ у 2016 році. Але після підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тисячі гривень збори ЄСВ почали зростати.