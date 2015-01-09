У Китаї продовжує знижуватися рівень інфляції на тлі уповільнення економіки

У Китаї темп зростання індексу споживчих цін /CPI/, який є одним із ключових показників рівня інфляції, склав за підсумками 2014 року 2%, передає ПРАЙМ з посиланням на Державне статистичне управління КНР.

Читайте такожЗростання економіки Китаю сповільниться у 2015 роціРічний рівень інфляції виявився помітно нижче цільового показника в 3,5%, встановленого урядом КНР. У грудні 2014 року споживчі ціни зросли лише на 1,5%, що трохи більше п'ятирічного мінімуму в 1,4%, зазначеного в листопаді.

Зниження рівня інфляції відбувається на тлі уповільнення китайської економіки, що показала в третьому кварталі 2014 року найнижчий приріст ВВП за 5 років - 7,3%.