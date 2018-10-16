Дефіцит бюджету США побив шестирічний рекорд

"Мінус" бюджету США зріс до максимуму з 2012 року, досягнувши 3,9% ВВП.

Дефіцит федерального бюджету США за підсумками фінансового року, що завершився 30 вересня, зріс на 17%, до $779 млрд, йдеться в повідомленні американського Мінфіну. Відносно ВВП він збільшився на 0,4 п.п. до 3,9%, максимального показника за шість років.

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Мінфін США і бюджетне управління Білого дому, представляючи результати бюджетного року, акцентували увагу на економічних успіхах адміністрації Дональда Трампа. «Президент Трамп продовжує культивувати неймовірну економічну силу, що різко контрастує з політикою попередньої адміністрації», — йдеться в заяві, передає РБК.

З початку президентства Трампа створено понад 4 млн робочих місць, реальні зарплати зросли на 1,4%, споживчі настрої перебувають на піку, перераховує Мінфін.

Загальні витрати зросли на $127 млрд, або 3,2%, тоді як доходи всього лише на $14 млрд, або 0,4%. У функціональному розрізі бюджету найбільше зросли витрати США на національну оборону — на $33 млрд, до $664,7 млрд. Істотно збільшилися витрати на соціальне забезпечення (Social Security) — на $43 млрд, до $988 млрд.

Процентні витрати з обслуговування боргу федерального уряду зросли на $64,5 млрд до попереднього фінансового року, до $521,6 млрд, що пов'язано зі збільшенням запозичень на тлі сповільнення через реформи зростання податкових надходжень. Зокрема, збір податку на прибуток корпорацій скоротився на $76 млрд. Зростанню вартості запозичень сприяє Федеральна резервна система, яка поступово підвищує ставки.

Держборг США за підсумками 2018 фінансового року досяг максимального значення за всю історію — $21,516 трлн. За минулий рік він зріс на більш ніж $1,2 трлн.