Російські банки стали втричі рідше схвалювати заявки на кредит

У Росії частка виданих позик від кількості запитів, що надійшли на надання кредиту в третьому кварталі 2014 року становила 5,3%, таким чином, майже 95% заявок на отримання кредиту були відхилені. Такі дані представило Об'єднане кредитне бюро газеті «Известия».

На початку 2012 року частка виданих позик становила 15,4%.

Кількість схвалених заявок різко скоротилося за підсумками 2012 року. Зазначається, що на початку 2013 даний показник склав 8,3%. До 2014 року рівень схвалення кредитних запитів досяг 5,8%.

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Заступник гендиректора ОКБ Микола М'ясников розповів, що в 2014 році спостерігалося значне посилення вимог з боку російських банків, і як наслідок, значне зниження рівня схвалення кредитів.

«Деякі банки знизили його в 4-5 разів. Наступного року очікуємо зміцнення цієї тенденції», - сказав М'ясников.

Банки пов'язують зниження рівня схвалення кредитів із діями Центрального банку, спрямованими на охолодження ринку споживчого кредитування.