Проект держбюджету-2019 передбачає зарплату військових не менше 10 тисяч гривень

Для цього додатково виділяється 16,6 млрд грн.

Проект Державного бюджету України на 2019 рік передбачає, що кожен військовослужбовець Збройних Сил отримуватиме заробітну плату на рівні не менш як 10 тисяч гривень, для чого додатково виділяється 16,6 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів.

«Щоб виконати це завдання, в проекті бюджету-2019 для Міноборони видатки за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни» збільшено на 16,57 млрд грн до 81,64 млрд грн», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з 209,7 млрд грн, передбачених у проекті Держбюджету-2019 на безпеку й оборону, 17 млрд грн планують спрямувати на закупівлю і модернізацію військової техніки, що на 612,7 млн грн більше, ніж цього року.

Крім того, наступного року на фінансування інженерно-технічного облаштування кордону пропонується спрямувати 400 млн грн, що вдвічі більше від показника цього року, а витрати на розвідувальну діяльність у сфері захисту державного кордону збільшуються на 36,8 млн грн - до 155,79 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік. Кабмін передбачає в 2019 році зростання доходів зведеного бюджету на 130 млрд грн - до 1,292 трлн грн.