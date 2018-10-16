Грошові перекази в межах України зросли на чверть

Вхідний потік грошових платежів до України приблизно в дев'ять разів перевищує вихідний.

Грошові перекази в межах України в першому півріччі 2018 року зросли на 25%, повідомила під час прес-конференції начальник Управління оверсайту платіжної інфраструктури Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олена Махаєва.

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«За перше півріччя 2018 року транскордонні перекази та перекази в межах України збільшилися. На 25% збільшилися перекази в межах України у порівнянні з першим півріччям 2017 року і становили майже 70 млрд грн», - сказала вона.

За її словами, перекази в Україні збільшилися на 2%, і майже на 4% - перекази з України.

«Україна є реципієнтом грошових переказів, тобто ми отримуємо набагато більше грошових переказів, ніж відправляємо. Вхідний потік до України приблизно в дев'ять разів перевищує вихідний. Основні валюти в переказі у нас долар, євро і частково канадський долар», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні за допомогою систем, створених банківськими та небанківськими установами-резидентами, в межах України переказано 69,34 млрд грн. Зокрема, за допомогою платіжної системи «Поштовий переказ» національного оператора поштового зв'язку «Укрпошта» в січні-червні було здійснено 28% всіх грошових переказів на території України.