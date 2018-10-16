Скільки коштує валюта в Україні: свіжі курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 17 жовтня: 100 USD – 2793.0020 грн; 100 EUR – 3236.2514 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2793.0020 (16 жовтня – 2792.8166)

100 EUR – 3236.2514 (16 жовтня – 3232.4059)

У вівторок, 16 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,90/27,93 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 4 копійки вищі за рівень закриття попередніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,36/32,39 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 27,9323 грн/дол.