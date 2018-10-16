Тігіпко хоче купити ще один банк – ЗМІ

Перед купівлею у росіян ВіЕс Банку Сергій Тігіпко купив у греків Універсал Банк, також він купував кредитні портфелі Платинум Банку, банку "Новий" і Банку Форум, у ВТБ Банку борги групи Ukraine Minerals.

Засновник і основний акціонер ТАС Груп Сергій Тігіпко заявив про плани купити черговий банк.

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Про це він заявив на Українському банківському форумі, передає FinClub.

«Ми багато чого купували й зараз ми будемо купувати. ВіЕс Банк вже на нашому балансі. Ми отримуємо зростання капіталу. Купівля банку - це перфект. Ми готові сьогодні до купівлі такого банку і до інтеграції, якщо необхідно, його в ТАСкомбанк», - сказав Тігіпко.

Він зазначив, що банківська група не буде скорочувати кількість відділень.

«Ми будемо далі нарощувати технології. Відділення ми в жодному разі не будемо закривати. Ми аналізуємо всі канали продажів. Сьогодні найефективніший канал продажів - це відділення», - підкреслив Тігіпко.

Перед купівлею у росіян ВіЕс Банку Сергій Тігіпко купив у греків Універсал Банк, також він купував кредитні портфелі Платинум Банку, банку "Новий" і Банку Форум, у ВТБ Банку борги групи Ukraine Minerals.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в березні оштрафував «Таскомбанк» на 6,08 млн грн за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу, а також прийняв рішення про невідповідність відповідальної за фінмоніторинг особи вимогам законодавства.

«Таскомбанк» (раніше - банк «Бізнес Стандарт», м. Київ) працює на ринку України з 1989 року. Власник банку Сергій Тігіпко обіймав високі посади в період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра та міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України у 2003-2004 роках.

У березні поточного року наглядова рада «Таскомбанку» затвердила план реорганізації фінустанови шляхом приєднання до неї «ВіЕс Банку», придбаного Тігіпком у «Сбербанку Росії» восени минулого року.