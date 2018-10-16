«Мінус» зовнішньої торгівлі України досяг $5 мільярдів - імпорт товарів з Росії зріс на 21%

Експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 18,3%, імпорт товарів з країн ЄС - на 13,4%.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-серпень 2018 року становив 5,004 млрд дол., що в 1,5 раза більше дефіциту за аналогічний період попереднього року у розмірі 3,434 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України зріс на 12,4% - до 30,911 млрд дол., імпорт – на 16,1%, до 35,915 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,86 (за січень-серпень 2017 року – 0,89).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 215 країн.

За інформацією Держстату, експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 18,3% – до 13,012 млрд дол., імпорт товарів з країн ЄС - на 13,4%, до 14,867 млрд дол.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації скоротився на 6,5% – до 2,449 млрд дол., імпорту товарів з РФ зріс на 21,2%, до 5,094 млрд дол.

Раніше в Національному банку України оцінили дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за січень-серпень у 6,814 млрд дол., у тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами – 7,284 млрд дол.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 млрд дол. проти 541,6 млн дол. профіциту за попередній рік.

Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України у 2017 році зведений з дефіцитом 6,848 млрд дол., що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.