Голова Мінфіну заперечує, що Україна знаходиться на межі банкрутства

Україні необхідна фінансова допомога від міжнародних партнерів, однак країна не перебуває на межі банкрутства.

Про це сказала глава міністерства фінансів України Наталія Яресько в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt під час візиту урядової делегації до ФРН.

"Ми переживаємо важку фінансову кризу, країна опинилася в складних умовах. Але Україна - не банкрут. Ми абсолютно точно потребуємо нової фінансової допомоги наших партнерів. Нам потрібні кредити, а не подарунки. Зараз ми ведемо переговори з МВФ», - сказала вона. За її словами, озвучені потреби України в додатковому фінансуванні на 2015 рік у розмірі 15 млрд дол. є попередніми.

Глава Мінфіну зазначила, що в обмін на допомогу від кредиторів уряд обіцяє «амбітну програму реформ» і «велику хвилю дерегулювання». Серед іншого, кроки українського уряду будуть спрямовані на зменшення податків на заробітну плату, виведення компаній з тіньової економіки та реформування державної компанії НАК «Нафтогаз».

Читайте такожУкраїна може отримати нові кредити при розширенні економічних реформЯк повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до переддефолтного рівня «ССС-» з негативним прогнозом.

Становище ускладнюється зниженням золотовалютних резервів України на кінець грудня до 10-річного мінімуму на рівні 9,9 млрд дол., тоді як на обслуговування зовнішнього боргу і виплату боргових платежів у 2015 році буде потрібно понад 10 млрд дол.

Ключовий «донор» і кредитор України - Міжнародний валютний фонд до кінця 2014 року не прийняв рішення про виділення Києву третього траншу кредиту за програмою stand-by. Чергова місія Фонду приїхала до Києва 8 січня, і український уряд за результатами її роботи очікує отримання чергових траншів і можливого перегляду програми, включаючи основні показники результативності реформ і збільшення обсягу кредитування на 15 млрд дол.

Також у січні очікується донорська конференція за участю представників урядів західних країн, за підсумками якої буде розроблено план відновлення України і новий пакет фінансової допомоги.