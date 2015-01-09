Мінфін очікує 1,8 млрд євро від Євросоюзу в 2015 - на початку 2016 року

Програма нової макрофінансової допомоги Європейської комісії для України у вигляді середньострокових кредитів в обсязі до 1,8 млрд євро може бути реалізована в 2015 році або на початку 2016 року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, програма покликана допомогти Україні в подоланні труднощів в економічному і фінансовому секторах, зокрема, в стабілізації платіжного балансу. Єврокомісія також має намір допомогти новому українському уряду, орієнтованому на проведення реформ, вирішити політичні проблеми. Пропозиція про надання допомоги має бути схвалена країнами-членами і парламентом.

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Мінфін підкреслює, що Єврокомісія наполягає на подальшій фіскальній консолідації і на здійсненні комплексних реформ в енергетичному і банківському секторах. Комісія також виступає за посилення економічної політики уряду, його прозорість, за здійснення судової реформи, боротьбу з корупцією, що має поліпшити умови для підприємницької діяльності і забезпечити стійке зростання.

Також повідомляється, що макрофінансова допомога є винятковим антикризовим інструментом ЄС, який застосовується у разі наявності проблем з платіжним балансом країни-партнера союзу. Вона доповнює фінансову підтримку, що надається МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 8 січня заявив, що ЄК виділить Україні додаткову фінансову підтримку у розмірі 1,8 млрд євро. За його словами, цим Євросоюз демонструє, що європейська солідарність з Україною – «не просто мертвий лист, а факт, який відображає реальність кожного дня». Це вже третя програма макрофінансової допомоги для України з 2010 року.