У Венесуелі поскаржилися на нові санкції США

Венесуела заявила, що санкції США "заважають використанню долара на валютному ринку".

Віце-президент Венесуели з питань економіки та фінансів Тарек Ель-Айссамі у вівторок заявив, що нові санкції США стосовно Боліваріанської Республіки перешкоджають використанню долара при здійсненні валютних операцій.

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Про це повідомляє ТАСС.

"Уряд президента Сполучених Штатів Дональда Трампа ввів нові санкції, які блокують можливість продовження торгівлі доларами на венесуельському біржовому ринку в державному і приватному секторах", - заявив Ель - Айссами.

За словами віце-президента, його країна буде використовувати "євро та інші конвертовані валюти в операціях на національному валютному ринку".

Він вважає, що Сполучені Штати "нападають з наростаючою люттю" на їх національну економічну систему, оскільки "є група, яка наживається, і вона намагається отримати особисту вигоду" з ситуації у Венесуелі.

Як повідомлялося раніше, 25 вересня міністерство фінансів США задіяло черговий пакет санкцій проти дружини голови держави Ніколаса Мадуро Сілії Флорес, віце-президента, міністра оборони Володимира Падріні Лопеса, міністра зв'язку і інформації Хорхе Родрігеса, а також виконавчого віце-президента Дельси Родрігес.

Венесуела переживає перманентну соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією, девальвацією національної валюти та дефіцитом товарів першої необхідності і ліків. Згідно з оцінками верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді, на даний час за межами Венесуели перебувають понад 2,6 мільйона громадян цієї країни. Щодня її залишають близько 5 тисяч осіб.