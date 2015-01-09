Кошти МВФ ідуть не на виплату пенсій, а на погашення попередніх боргів - Яценюк

Усі міністерства і відомства України повинні активно включитися в роботу із ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом, до рішення якого прив'язаний процес видачі Україні макрофінансової допомоги з інших джерел, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«МВФ приїхав в Україну, почалися технічні консультації. Буде непросто, як завжди, і це нормально. І тому всі міністерства повинні активно почати спілкування з нашими партнерами з МВФ, оскільки вся макрофінансова допомога прив'язана до нашої програми з МВФ», - сказав Яценюк.

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Він наголосив, що Україна у 2014 році ефективно реалізовувала програму реформ, узгоджену з МВФ, і це стало запорукою отримання коштів нашою країною.

«Є реформи, які відповідають нашим домовленостям із партнерами - є допомога. Ніхто коштів просто так ніхто давати не буде», - зазначив Яценюк.

Причому він наголосив, що отримані кредитні ресурси будуть скеровані на виконання зовнішніх зобов'язань країни.

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«Усі кошти допомоги не йдуть на фінансування дефіциту держбюджету, виплату пенсій. Усі ці кошти йдуть на виконання наших зовнішніх зобов'язань, - сказав голова уряду. - Нам важко, але ми справляємося з тим, щоб погашати зовнішні зобов'язання. Якщо світ бачить, що Україна погашає свої зобов'язання і виконує свої фінансові зобов'язання, то тоді інвестори повертаються в Україну, накопичуються резерви, валютний курс стабілізується, стабілізується банківська система, створюються робочі місця і відновлюються соціальні стандарти».

Раніше УНІАН повідомляв, що місія МВФ прибула в Україну і почала працювати.

Як повідомив УНІАН, у 2014 році Україна отримала 9 млрд дол макрофінансової допомоги з різних джерел, виплативши водночас 14 млрд дол. зовнішніх фінансових зобов'язань. Обсяг платежів, які необхідно виплатити у 2015 році, становить близько 10 млрд дол.

Україна та МВФ погодили дворічну програму співпраці обсягом 17 млрд дол у квітні 2014 року. За підсумками 2014 року україна отримала від МВФ 4,6 млрд дол. двома траншами. Чергова місія МВФ почала роботу в Україні з 8 січня. Результат роботи місії буде розглянуто на засіданні Ради директорів МВФ у кінці січня - на початку лютого. За підсумками засідання може бути ухвалене рішення про виділення Україні чергового кредитного траншу. Його обсяг є предметом обговорення і може скласти від 2,3 до 5 млрд дол.