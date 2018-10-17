Україна посіла 83 місце в Глобальному рейтингу конкурентоспроможності

Перші місця рейтингу посідають США, Сінгапур, Німеччина, Швейцарія та Японія.

Україна посіла 83 місце в рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки, піднявшись на шість пунктів порівняно з 2017 роком. Всього до рейтингу увійшли 140 країн.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на Global Competitiveness Index (GCI), випущений Світовим економічним форумом (WEF) спільно з Євразійським інститутом конкурентоспроможності та консалтинговою компанією Strategy Partners.

"Україна посіла 83 місце - у неї слабо розвинені інститути, вкрай нестійкі фінансова система і макроекономічні показники", - йдеться в дослідженні.

Згідно з рейтингом, за рівнем державних інститутів України знаходиться на 110 місці, за інфраструктурою - на 57 місці, за рівнем адаптація технологій - 77 місце.

Макроекономічна стабільність України на 131 місці, рівень охорони здоров'я - 94 місце, рівень освіти - 46 місце, ринок товарів - 73 місце.

Ринок праці України оцінений 66 місцем, фінансова система - 117 місце, обсяг ринку - 47 місце, динаміка бізнесу - 86 місце, здатність до інновацій - 58 місце.

Перше місце рейтингу займають США. За ними йдуть Сінгапур, Німеччина, Швейцарія, Японія, Нідерланди, Гонконг, Великобританія, Швеція та Данія.

Польща перебуває на 37 місці, Угорщина - 48, Словаччина - 41, Румунія - 52, Туреччина - 61, Молдова - 88. Росія посіла в рейтингу 43 місце, піднявшись на два рядки порівняно з минулим роком.

Останні місця рейтингу посідають Гаїті, Ємен і Чад.

Для підвищення конкурентоспроможності WEF радить всім країнам будувати економіку, яка менше залежить від зовнішніх і внутрішніх шоків; бути гнучкими на рівні країни, галузей, підприємств і окремих людей; створювати інноваційну екосистему; сповідувати людиноцентричні підходи до економічного розвитку.