Український бізнес спрогнозував падіння курсу гривні в 2019 році

Частка респондентів, які очікують знецінення гривні, зріс до 90,3%.

Більшість представників українського бізнесу (65,1%) прогнозують, що обмінний курс гривні до долара США у наступні 12 місяців буде вище показника в 29 гривень/долар.

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Про це свідчать результати опитування Національним банком України керівників підприємств країни в третьому кварталі 2018 року для оцінки Індексу ділових очікувань, опубліковані на сайті регулятора.

Згідно з опитуванням, середнє значення курсу через 12 місяців очікується на рівні 29,6 гривні/долар, що гірше прогнозованого у попередньому кварталі показника (28,63 гривні/долар)

Також значно зросла частка респондентів, які очікують знецінення гривні, - до 90,3% з 78,3%.

Опитування проводилося з 3 серпня по 4 вересня 2018 року. У ньому взяли 682 підприємства з 22 регіонів України (без урахування тимчасово окупованій території Криму, а також Донецької та Луганської областей), які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами та кількістю працівників.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками НБУ, ситуація на валютному ринку України у вересні стабілізувалася, і за підсумками місяця офіційний обмінний курс гривні до долара США і євро залишився майже на рівні серпня.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів комерційних банків, становлять 27,90/27,93 гривні/долар.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні близько 29,3 гривні/долар і курс на кінець року – близько 30,1 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.