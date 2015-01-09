ЄС ще не дав згоди на введення Україною додаткових мит на імпорт

Європейський Союз не озвучував офіційну позицію щодо рішення України ввести як тимчасовий захід додаткові мита на імпорт близько 100 товарних груп за ставками 5-10%, за винятком товарів життєвої необхідності. Про це в коментарі журналістам заявив радник прем'єр-міністра України Валерій П’ятницький.

«Публічній позиції ЄС з цього питання я не бачив. Проте у нас йдуть консультації. Наприклад, 5 січня, у нас були технічні, неформальні консультації з групою експертів щодо того, наскільки наше рішення (про введення мит - УНІАН) відповідає правилам СОТ», - відзначив П’ятницький.

Він відзначив, що такі консультації дуже корисні, оскільки після них рішення українського уряду буде розглянуто на засіданні комітету СОТ з питань платіжного балансу. «Ймовірно, такий комітет може зібратися в лютому. І там будуть дві головні речі: наш звіт і звіт МВФ, з яким ми теж говоритимемо. Адже саме МВФ говоритиме про те, чи є підстави запроваджувати такі надзвичайні заходи», - пояснив П’ятницький.

Читайте такожУкраїна може ввести додаткові мита на імпорт після консультацій з МВФВін також сказав, що якщо рішення вводити імпортні мита буде ухвалено, то воно не передбачатиме жодних винятків і преференцій, крім життєво важливих товарів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні й у цілому закон про заходи щодо стабілізації платіжного балансу (№1562), який передбачає тимчасове, строком на 12 місяців, введення додаткових імпортних мит на 100 товарних груп (за ставкою 5-10%), що дозволить збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн. Під час обговорення цього законопроекту, внесеного урядом, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначив, що імпортний збір вводитиметься лише після відповідних консультацій з представниками ЄС.