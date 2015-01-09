НБУ вчора надав банкам 1,2 млрд гривень рефінансування

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування 3 банкам під 17,5% річних на один день.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на 9052 млн грн 20 банкам на один день під 7,5% річних, на 1,162 млрд грн 6 банкам на 7 днів під 11% річних, на 341 млн грн 4 банкам на 14 днів під 11,5% річних, на 250 млн грн 2 банкам на 29 днів під 12% річних, на 270 млн грн 1 банку на 43 дні під 13% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 7,252 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 19,5%, у т. ч. за кредитами овернайт - 18,9% річних.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня Нацбанк надав банкам рефінансування на 1,759 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 8,510 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 10,747 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 20,3%, у т. ч. за кредитами овернайт - 19,7% річних.