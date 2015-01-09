Bloomberg назвав найбагатшого росіянина



На цій позиції він потіснив Алішера Усманова після того, як ВАТ «Мегафон», що належить Усманову, втратила майже половину капіталізації, повідомляють Ведомости із посиланням на рейтинг 400 найбагатших людей світу Bloomberg.

Статки Усманова скоротилися на 32% до $13,8 млрд.

Найбільших втрат серед російських мільярдерів у 2014 р. зазнав голова ради директорів та основний акціонер АФК «Система» Володимир Євтушенков - його статки скоротилися на 80%, або на $8,1 млрд, на тлі домашнього арешту підприємця і націоналізації раніше придбаної ним частки у ВАТ «Башнефть».

Читайте такожПутін збирає російських олігархів на урочисту вечерю в Кремлі

У цілому, у 2014 році 400 найбагатших людей світу збільшили свої статки на $92 млрд, незважаючи на падіння цін на енергоносії і складну геополітичну ситуацію у світі, зазначає агентство. Усього станом на 29 грудня минулого року сукупні статки найбагатших людей планети становили $4,1 трлн.

Більше за інших примножив своє багатство 50-річний Джек Ма, співзасновник найбільшої китайської компанії у сфері інтернет-торгівлі Alibaba. У 2014 році його статки зросли від $3,6 млрд до $28,7 млрд, що дозволило йому на короткий час відняти звання найбагатшої людини Азії у гонконгського підприємця Лі Кашина.

Також істотно збільшив свій статок мільярдер та інвестор Уоррен Баффетт: цього року він став багатшим на $13,7 млрд, що дозволило йому обійти мексиканського медіамагната Карлоса Сліма у боротьбі за другу сходинку рейтингу найбагатших людей світу.

На першому місці рейтингу, як і раніше, перебуває засновник Microsoft Білл Гейтс, відійшов від справ. Завдяки позитивній динаміці паперів компанії оцінка його статків підвищилася на $9,1 млрд до $87,6 млрд.

Раніше УНІАН повідомляв, що найбагатший поляк хоче продавати вугілля і газ Україні і купувати у неї електроенергію.