Гройсман обурився через критику держбюджету-2019
13:01, 17 жовтня 2018Фінанси
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При цьому Гройсман зазначив, що проект Держбюджету-2019 є реалістичним і зможе забезпечити стабільність та зростання національної економіки наступного року.
Гройсман зазначив, що проект Держбюджету-2019 є реалістичним / фото УНІАН
Верховна Рада України розгляне проект державного бюджету на 2019 рік в четвер, 18 жовтня.
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Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
"Я сподіваюся, що ми зможемо об'єднатися навколо правильного рішення", - сказав він.
При цьому Гройсман зазначив, що проект Держбюджету-2019 є реалістичним і зможе забезпечити стабільність і зростання національної економіки наступного року.
За словами прем'єра, Кабмін отримав достатньо пропозицій від народних депутатів щодо збільшення видатків, однак дав зрозуміти, що навряд чи багато з них будуть враховані.
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