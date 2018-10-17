Гройсман обурився через критику держбюджету-2019

При цьому Гройсман зазначив, що проект Держбюджету-2019 є реалістичним і зможе забезпечити стабільність та зростання національної економіки наступного року.

Верховна Рада України розгляне проект державного бюджету на 2019 рік в четвер, 18 жовтня.

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Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Я сподіваюся, що ми зможемо об'єднатися навколо правильного рішення", - сказав він.

При цьому Гройсман зазначив, що проект Держбюджету-2019 є реалістичним і зможе забезпечити стабільність і зростання національної економіки наступного року.

За словами прем'єра, Кабмін отримав достатньо пропозицій від народних депутатів щодо збільшення видатків, однак дав зрозуміти, що навряд чи багато з них будуть враховані.