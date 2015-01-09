Російський рубль після невеликого зростання різко впав

Ранкове зміцнення курсу рубля (у перші хвилини сьогоднішніх торгів курс долара опускався до 59,5 руб., а курс євро - до 69,8155 руб.) змінилося швидким зростанням вартості іноземних валют, повідомляє РБК.

Євро до середини дня подорожчав більш ніж на три рубля, піднявшись на максимумі до позначки 73,19 руб., що на 1,59 руб. вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Курс долара на піку досяг позначки 61,866 руб., що на 1,565 руб. вище рівня закриття попереднього торгового дня.

На 12:45 мск вартість євро становила 72,521 руб./євро, що на 92,1 коп. вище за рівень закриття попереднього торгового дня, вартість долара - 61,7635 руб., що на 1,4625 руб. вище рівня закриття торгів 8 січня.

Читайте такожІмовірність дефолту Росії сильно зросла через обвал нафти й рубляРаніше аналітики попереджали, що через невеликий обсяг торгів курс рубля на Московській біржі під час перших у 2015 році торгів може як різко зростати, так і різко падати, а його реальну вартість буде визначено лише після закінчення всіх свят, коли на ринок вийдуть великі банки й експортери.

Офіційний курс долара США до рубля, встановлений Банком Росії з 1 січня 2015 року, становить 56,2376 руб./дол., курс євро - 68,3681 руб./євро.