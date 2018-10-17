США ввели санкції проти компаній і банків Ірану

У перелік увійшли мінімум 20 корпорацій і фінансових інститутів, включаючи приватний іранський банк Mellat і велику інвестиційну компанію Mehr Eghtesad.

Управління з контролю за іноземними активами, що входить до складу Міністерства фінансів США ввело санкції щодо великої мережі компаній, які надають фінансову підтримку іранському напіввоєнному ополченню "Басідж" у складі силової структури "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).

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Про це повідомили в прес-службі цього органу виконавчої влади США, передає «Німецька хвиля».

У перелік увійшли мінімум 20 корпорацій і фінансових інститутів, включаючи приватний іранський банк Mellat і велику інвестиційну компанію Mehr Eghtesad.

При цьому Вашингтон стверджує, що зазначена мережа являє собою приклад того, як КВІР і збройні сили Ірану розширили своє "економічне втручання" і наповнили, здавалося б, законні бізнес-структури "з метою фінансування тероризму".

При цьому Мінфін США нагадав, що народне ополчення "Басідж" використовує і тренує дітей-солдатів для участі в конфліктах, які КВІР розпалює в регіоні".

США 10 травня вже розширювали обмежувальні заходи проти Ірану. Тоді в санкційний список увійшли шість фізичних осіб і три фірми, пов'язані з КВІР.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід Вашингтона з міжнародної угоди з атомної програми Тегерана. Трамп обґрунтував своє рішення тим, що Іран, за його словами, продовжує спроби розробити ядерну зброю. Він також звинуватив Ісламську Республіку в підтримці тероризму.