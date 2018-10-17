Фонд гарантування збирається судитися з Росією через втрачені в Криму активи

Мова йде про стягнення з РФ компенсації за втрату інвестицій ліквідованого «Дельта Банку».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб шукає виконавця послуг із забезпечення судових процесів у міжнародних арбітражах.

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Як повідомила прес-служба Фонду, йдеться про стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату інвестицій «Дельта Банку», що ліквідується, на території Автономної Республіки Крим у результаті їх експропріації, націоналізації та інших заходів, що рівні за наслідками експропріації.

Відзначається, що відповідний конкурс проводиться до 10:00 3 грудня.

Також повідомляється, що розкриття конкурсних пропозицій заплановано 3 грудня о 14:30.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проводить ліквідацію «Дельта Банку» з жовтня 2015 року. Банк працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Його основними акціонерами були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США).