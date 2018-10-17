«ОГХК» залишається одним з найбільших донорів державного бюджету України

«Об’єднана гірничо-хімічна компанія» залишається однією з найефективніших державних компаній і постійно збільшує суми відрахувань до бюджету, попри спроби розхитати підприємство. Про це повідомила прес-служба «ОГХК».

За її даними, за 9 місяців поточного року компанія збільшила відрахування усіх без виключення видів податків та обов’язкових платежів до бюджетів України - до 751,7 млн. грн. А разом з заробітною платою здійснила 1,097 млрд. грн. платежів.

За версією журналу ДФС «Вісник. Рейтинг», Об’єднана гірничо-хімічна компанія опинилася на 59-тій сходинці у ТОП-100 найбільших платників податків України за результатами І півріччя 2018 року. Зокрема, у січні-вересні поточного року ОГХК сплатила чергові рекордні дивіденди до державного бюджету за 2017 рік – 332,6 млн. грн.

Раніше у рейтингу цього ж видання станом на 1 січня 2018 року ОГХК випередила таких великих платників податків, як ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський Трубопрокатний Завод», «Південно-Західна Залізниця», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «Фармак» та інших крупних роботодавців, посівши 83 місце у ТОП-100 найбільших платників податків України.

«Наша компанія від самого початку стабільно і ефективно працює в інтересах держави. «ОГХК» досягає високих результатів - попри спроби окремих конкуруючих компаній та політиків розхитати успішне державне підприємство», - вважає в.о. голови правління ПАТ «ОГХК» Олександр Гладушко.

«Нам багато разів пророкували банкрутство та занепад. Проти менеджменту були відкриті кримінальні справи. Однією з цілей цього було зменшити ціну «ОГХК» в разі приватизації компанії. Це досі використовується в політичній боротьбі», - відзначив Гладушко.

Керівник держкомпанії наголосив: про підприємство продовжує поширюватись недостовірна інформація. «Але це не впливає на ефективність нашої роботи. Ми впевнено і сумлінно виконуємо обов’язки, покладені на нас урядом – примножувати доходи та збільшувати сплату податків до бюджетів усіх рівнів», - сказав Олександр Гладушко.