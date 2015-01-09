Гривня трохи знизилася на міжбанку

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку неактивні, пропозиція незначно перевищує попит.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,92/19,25 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2590/0,2650 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 16:00 склав 15,8824 грн/дол., до цього часу було укладено 205 угод, обсяг торгів склав 206,91 млн дол.

Нагадаємо, вчора гривня на міжбанку зміцнилася до 16,23 за долар.