Валюта дешевшає – Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 18 жовтня: 100 USD – 2791.6894 грн; 100 EUR – 3218.8179 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2791.6894 (17 жовтня – 2793.0020)

100 EUR – 3218.8179 (17 жовтня – 3236.2514)

У середу, 17 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів залишилися на рівні 27,91/27,93 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування практично відповідають рівню закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,20/32,22 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,9158 грн/дол.