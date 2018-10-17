этот материал доступен на русском

Валюта дешевшає – Нацбанк зміцнив офіційну гривню

18:06, 17 жовтня 2018
Фінанси
549 0
Котирування гривні на міжбанку залишилися на рівні 27,91/27,93 грн/дол. / фото УНІАН

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожУкраїнський бізнес спрогнозував падіння курсу гривні у 2019 році

100 USD США – 2791.6894 (17 жовтня – 2793.0020)

100 EUR – 3218.8179 (17 жовтня – 3236.2514)

У середу, 17 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів залишилися на рівні 27,91/27,93 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування практично відповідають рівню закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,20/32,22 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,9158 грн/дол.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #курс гривні#курс євро#курс долара