Кабмін знову відклав підвищення цін на газ

Уряд продовжив дію Положення про покладання спецзобов'язань на суб'єкти ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Кабінет міністрів України продовжив дію Положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єкти ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 27 жовтня, залишивши незмінною ціну на газ для населення.

Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня цього року. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня. 30 травня Кабмін продовжив спецзобов’язань «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року, 26 липня - до 1 вересня, 29 серпня - до 1 жовтня, 28 вересня - до 18 жовтня.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведенню ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.