Україні треба $20 млрд зовнішнього фінансування у 2015 році, щоб уникнути дефолту - The Economist

Економіка України перебуває у критичному стані: у 2014 році ВВП, напевне, скоротився на десяту частину, гривня девальвувала у два рази, інфляція - в районі 25%, що робить імпорт надмірно дорогим, пише meduza.io із посиланням на блог Free Exchange журналу The Economist.

Прибутковість облігацій України встановила на цьому тижні новий рекорд - це означає, що інвестори вважають вкладення в них все більш і більш ризикованими і готуються до дефолту країни.

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В останній момент - 29 грудня - Україна прийняла бюджет, що дозволяє країні сподіватися на допомогу Міжнародного валютного фонду (він ставив прийняття бюджету однією з умов продовження кредитування).

Швидше за все, МВФ надасть Україні близько трьох мільярдів доларів, але їх країні може не вистачити, щоб уникнути дефолту. Міжнародні резерви України становлять близько дев'яти мільярдів, ще кілька місяців тому вони були в районі 20 мільярдів - кошти пішли на підтримку гривні. У 2015 році Україна має заплатити Росії за газ і повернути 3 мільярди доларів кредиту - не виключено, що це повністю вичерпає резерви.

Виплати по російському кредиту припадають на грудень 2015 року, але можливо, що проблеми почнуться значно раніше. За умовами угоди з Росією, Москва може вимагати погашення кредиту негайно, якщо співвідношення боргу України до ВВП складе більше 60%. Багато економістів упевнені, що це вже сталося, але офіційна статистика підтвердить їхні припущення лише в кінці першого кварталу. Після Росії погашення своїх боргів можуть зажадати й інші кредитори.

Є й інша проблема: дефіцит бюджету. Він може скласти до 10% ВВП України, адже податкові збори на тлі рецесії падають, а воєнна операція на південному сході вимагає великих витрат. За підрахунками The Economist, Україні у 2015 році знадобиться додатково 20 мільярдів доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Мінфіну заперечує, що Україна перебуває на межі банкрутства.