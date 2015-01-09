Cyprus Airways збанкрутувала через рішення ЄК про повернення €100 млн фіндопомоги

Цим самим рішенням передбачається, що компанія повинна повернути державі зазначені кошти - трохи більше €100 млн. Оскільки Cyprus Airways, що переживає фінансовий крах, цього зробити не може, то найближчим часом вона припиняє своє існування і починається процес її ліквідації, передає ТАСС.

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Як повідомило кіпрське видання Stockwatch, останній рейс Cyprus Airways здійснить сьогодні ввечері з Афін у Ларнаку. Після цього всі шість її літаків стануть на прикол. Тим не менше, Cyprus Airways і влада Кіпру, очікуючи негативного рішення ЄК заздалегідь вжили заходів, що передбачають компенсацію пасажирам і турагентствам за вже придбані квитки. Кіпр також не залишиться відрізаним від решти світу: рейси, які здійснював кіпрський авіаперевізник, будуть виконуватися грецькою авіакомпанією Aegean та лоукостером Ryanair.

Уряд Кіпру вже оголосив, що повністю компенсує працівникам їхні виплати та пенсійне забезпечення.

Раніше УНІАН повідомляв, що у 2013 році, коли Cyprus Airways опинилася на межі банкрутства, Єврокомісія називала плану реструктуризації авіакомпанії однією з умов згоди на нову програму допомоги.