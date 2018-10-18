В Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом - Рада прийняла закон

Депутати прийняли Кодекс України за процедурою банкрутства.

Верховна Рада ухвалила Кодекс України з процедури банкрутства, який впроваджує в країні інститут банкрутства фізичних осіб.

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«За» ухвалення документа в другому читанні та в цілому проголосували 237 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Як зазначив, представляючи законопроект, голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук, інститут банкрутства фізичних осіб існує у всіх цивілізованих країнах.

«А в загальному рейтингу ведення бізнесу в Україні ми піднімемося на 10 позицій. Це дасть дуже добрий сигнал усім нашим міжнародним партнерам», - сказав депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, метою документа є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів і судових рішень, врегулювання відносин з відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у важкій фінансовій ситуації і потребують допомоги з боку держави.

Відзначається, що зміни в частині реформування корпоративного банкрутства мають антикорупційну спрямованість і передбачають ряд прогресивних змін, які повинні забезпечити підвищення рівня виконання контрактів і поліпшення інвестиційної привабливості України.

«За оцінками експертів, ухвалення цих змін дасть Україні змогу суттєво підвищити ефективність процедур банкрутства і піднятися в рейтингу Doing Business на 81 пункт по компоненту (із 149-го на 68 місце) і на 9 позицій у загальному рейтингу. Для порівняння: за останні 3 роки Україна змогла сукупно піднятися лише на 7 позицій в загальному рейтингу Doing Business», - йдеться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Кодексу України з процедури банкрутства.