Депутати попередньо підтримали планування бюджету на 3 роки вперед

Рада має намір ввести в Україні середньострокове бюджетне планування. Відповідні зміни до законодавства прийняті в першому читанні.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу щодо впровадження середньострокового бюджетного планування.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення щодо законопроекту №8044 проголосували 245 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Також депутати віддали 231 голос за ухвалення в першому читанні пов'язаного з впровадженням середньострокового бюджетного планування законопроекту №8043.

Представляючи законопроекти, виконувачка обов'язків міністра фінансів України Оксана Маркарова зазначила, що вони припускають впровадження в Україні трирічної бюджетної декларації, трирічних планів для місцевих бюджетів, стель витрат та їхню ревізію.

«Весь цивілізований світ вже використовує цей підхід. Європейський Союз - більшість країн Європейського Союзу - так ведуть свою бюджетну політику вже не один рік», - сказала вона, закликаючи депутатів прийняти законопроекти за основу, щоб уряд міг разом з профільним парламентським комітетом доопрацювати їх до другого читання і впровадити трирічне бюджетне планування вже з 2019 року.

У свою чергу, представник Комітету Верховної Ради з питань бюджету Костянтин Іщейкін назвав основними ризиками для впровадження в Україні середньострокового бюджетного планування відсутність законодавчого врегулювання цілісної системи державного стратегічного планування.

«Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді законопроекти 8044 і 8043 прийняти за основу, доручивши комітету з питань бюджету їх доопрацювати, об'єднавши в один законопроект, і винести на розгляд Верховної Ради у другому читанні», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в березні відхилила розроблений Кабінетом міністрів законопроект про впровадження в Україні середньострокового бюджетного планування, який передбачає розробку Мінфіном до 15 травня 2018 року проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки та затвердження їх урядом не пізніше 1 червня 2018 року.

Державний бюджет України на 2018 рік, ухвалений Верховною Радою 7 грудня і підписаний президентом Петром Порошенком 30 грудня 2017 року, став «пілотним» проектом, вперше розробленим на базі середньострокової бюджетної резолюції.