Гривня знову опустилася нижче 28 за долар
У четвер, 18 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,01/28,03 грн/дол.
Читайте такожУкраїнський бізнес спрогнозував падіння курсу гривні у 2019 році
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 10 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,25/32,27 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0252 грн/дол.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів залишилися на рівні 27,91/27,93 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,20/32,22 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.