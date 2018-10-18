Гривня знову опустилася нижче 28 за долар

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,01/28,03 грн/дол.

У четвер, 18 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,01/28,03 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 10 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,25/32,27 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0252 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів залишилися на рівні 27,91/27,93 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,20/32,22 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.