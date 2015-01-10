У Росії банки відхиляють 95% заявок на кредит - ЗМІ

Про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на російські ЗМІ.

Такі дані навели в Об'єднаному кредитному бюро РФ.

За його даними, у порівнянні з початком 2012 року рівень схвалення кредитних заявок скоротився втричі.

В кінці 2014 року отримати кредит вдавалося ледве кожному двадцятому клієнту, і вимоги до охочих в 2015 році тільки посиляться.

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Банки пов'язують таку жорсткість з підвищенням Центробанком Росії мінімальних ставок резервування за незабезпеченим роздрібним кредитуванням і зростанням простроченої заборгованості в результаті буму споживчого кредитування в 2010-2012 роках.

У той же час, російське колекторське агентство "Секвоя Кредит Консолідейшн" виступило з прогнозом, що в 2015 році прострочена заборгованість громадян перед банками може зрости майже на 60%.