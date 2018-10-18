Рада схвалила в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу для держбюджету-2019

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу України, що нормують відносини між державним і місцевими бюджетами для цілей державного бюджету на 2019 рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №9084 за основу з урахуванням пропозицій комітету і поправок, озвучених під стенограму, проголосували 244 депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Представляючи законопроект, виконувачка обов'язків міністра фінансів України Оксана Маркарова пояснила, що він унормовує відносини між державним і місцевими бюджетами, зокрема, розподіл рентної плати, податку на доходи фізосіб, а також щодо фінансування охорони здоров'я та освіти.

«Фактично всі ті питання, які ми з вами обговорювали протягом року, які необхідно врегулювати, щоб поліпшити міжбюджетні трансферти та відносини між місцевими бюджетами і центральним бюджетом і привести норми кодексу у відповідність із законодавчими нормами, які були затверджені протягом року», - сказала вона.

У свою чергу, представник Комітету Верховної Ради з питань бюджету Костянтин Іщейкін зазначив, що показники проекту держбюджету на 2019 рік ґрунтуються на ініціативах даного законопроекту, тому їх необхідно розглядати узгоджено.

«Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні законопроект №9084 прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету і доручити комітету доопрацювати законопроект до другого читання з урахуванням пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік.

Проект ґрунтується на макроекономічному прогнозі зростання реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Проект передбачає доходи на рівні 1,008 трлн грн, видатки - 1,094 трлн грн, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу - 2,449 трлн грн.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, видатки - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.