Fitch знизило валютний рейтинг Росії ще на одну сходинку

Рівні нижче вважаються неінвестицйними і називаються "сміттєвими", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Фінансові експерти вважають, що у зв'язку з економічною кризою Росія вже найближчим часом може отримати "сміттєвий" рейтинг у всіх трьох головних міжнародних рейтингових агентств.

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Рейтинг Росії у Standard&poor's також "ВВВ-", агентство Moody's поки що зберігає вищу оцінку - "Ваа2", що на дві сходинки вище "сміттєвого" рейтингу.

Однак прогноз щодо рейтингу Росії у всіх трьох агентств негативний, що може означати його перегляд у бік зниження в будь-який момент.