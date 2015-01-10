Fitch знизило валютний рейтинг Росії ще на одну сходинку
02:39, 10 січня 2015Фінанси
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Рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг Росії з "BBB" до "BBB-" - що є мінімальним інвестиційним рейтингом.
REUTERS
Рівні нижче вважаються неінвестицйними і називаються "сміттєвими", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Фінансові експерти вважають, що у зв'язку з економічною кризою Росія вже найближчим часом може отримати "сміттєвий" рейтинг у всіх трьох головних міжнародних рейтингових агентств.
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Рейтинг Росії у Standard&poor's також "ВВВ-", агентство Moody's поки що зберігає вищу оцінку - "Ваа2", що на дві сходинки вище "сміттєвого" рейтингу.
Однак прогноз щодо рейтингу Росії у всіх трьох агентств негативний, що може означати його перегляд у бік зниження в будь-який момент.
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