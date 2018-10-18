Рада прийняла в першому читанні проект держбюджету-2019 (основні цифри)

Проект заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%.

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Державного бюджету України на 2019 рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення висновку профільного комітету (постанова №9000-П) в цілому проголосували 240 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Представляючи законопроект, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Сергій Мельник повідомив, що комітет опрацював 2071 пропозицію до проекту і пропонує врахувати повністю або частково 921 пропозицію, але при цьому відхилити 1249 пропозицій.

«Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому підготовлений комітетом проект постанови 9000-П щодо висновків і пропозицій до законопроекту», - сказав він.

У свою чергу, виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова закликала депутатів підтримати проект у першому читанні, висловивши сподівання, що після доробки документ буде затверджений в цілому ще до грудня.

«Я хочу подякувати всім, хто представив пропозиції – їх у нас на 2,2 трлн грн – це ще два бюджети у порівнянні з тим, що ми подали. Я розумію, що бюджет – це мистецтво можливого, але наше головне завдання зараз – прийняти збалансований бюджет, в якому кожна гривня витрат забезпечена реальними доходами», - підкреслила вона.

Голова Рахункової палати України Валерій Пацкан, у свою чергу, розкритикував документ, зазначаючи, зокрема, що в рамках проекту держбюджету можна збільшити доходи на 17,6 млрд грн за рахунок податку на прибуток підприємств та акцизного податку з ввезених до України товарів, а запозичення у розмірі 346 млрд грн, або на чверть фінансових ресурсів держбюджету України, є занадто дорогими.

«Рахункова палата готова продовжити співпрацю разом з вами, разом з урядом щодо підготовки якісного кошторису держави на 2019 рік з усіма учасниками бюджетного процесу», - сказав він.

Присутній в сесійній залі прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет збалансований, виходячи з реальних можливостей України, і тепер потрібно працювати над розвитком економіки країни. «Ми готові йти далі та нам потрібна ваша підтримка», - підкреслив голова уряду, закликаючи депутатів прийняти проект за основу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%.

Проект передбачає доходи на рівні 1,008 трлн грн, витрати – 1,094 трлн грн, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу – 2,449 трлн грн.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.