Економіка Венесуели цьогоріч скоротиться на 15% - прогноз ООН

Раніше комісія прогнозувала скорочення ВВП Венесуели в 2018 році на рівні 5,5%.

ВВП Венесуели за підсумками поточного року скоротиться на 15%, повідомляє ТАСС з посиланням на прогноз Економічної комісії для Латинської Америки і Карибського басейну (ЕКЛАК) - допоміжного органу Економічної і Соціальної Ради ООН.

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"За оцінками комісії, в 2019 році рецесія продовжиться, і ВВП південноамериканської республіки знизиться на 8%. У грудні 2017 року ЕКЛАК прогнозувала, що цей показник за підсумками 2018 року скоротиться на 5,5%", - йдеться в повідомленні.

Згідно з останньою доповіддю ЕКЛАК, Венесуела входить до числа чотирьох країн Латинської Америки і Карибського басейну, в яких цьогоріч спостерігається рецесія. Крім Венесуели, ВВП за підсумками року знизиться в Аргентині (2,8%), Нікарагуа (3,1%) і Домініканській республіці (4,4%). У середньому в регіоні зростання ВВП за підсумками року становитиме 1,3%.

Як повідомляв УНІАН, Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією, девальвацією національної валюти та дефіцитом товарів першої необхідності і ліків.

За даними ООН, c 2015 року по вересень 2018 року з країни виїхало близько 2,6 мільйона осіб, в основному до Колумбії, Еквадору, Перу та Бразилії.