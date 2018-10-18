У НБУ не очікують падіння курсу гривні до кінця року

За словами голови Ради Нацбанку, потенціал сезонного ослаблення гривні в 2018 році вичерпано.

Сезонне ослаблення гривні в 2018 році змістилося з типового періоду "вересень-жовтень" на "липень-вересень", і його потенціал, ймовірно, вичерпано.

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Таку думку висловив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

"Думаю, сезонне ослаблення гривні в 2018 році змістилося з типового періоду "вересень-жовтень" на "липень-вересень" і його потенціал, ймовірно, вичерпано",- написав він у соцмережі Facebook.

Данилишин зазначив, що курсові коливання гривні в цьому році не настільки великі, як це відбувається з валютами багатьох країн.

"Дія факторів, здатних позитивно і негативно вплинути на курс гривні до кінця поточного року, загалом буде взаємно компенсуватися. А якщо вдасться отримати транш кредиту МВФ, уникнути експансії державних витрат в грудні, а також за відсутності потрясінь на світових фінансових і енергетичних ринках до наступного року ми можемо увійти зі стабільною ситуацією на валютному ринку", - прогнозує голова ради НБУ.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками НБУ, у вересні ситуація на валютному ринку України загалом стабілізувалася, і за підсумками місяця офіційний обмінний курс гривні до долара США і євро залишився майже на рівні серпня.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів комерційних банків, становлять 28,04/28,06 гривні/долар.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні близько 29,3 гривні/долар і курс на кінець року – близько 30,1 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і склав 30,01 гривні/долар.