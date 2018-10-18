Ухвалений парламентом Кодекс з процедур банкрутства покращить позицію України у рейтингу Світового банку - нардеп

Зокрема, новий кодекс вводить інститут банкрутства фізичних осіб.

Верховна Рада 18 жовтня 2018 року ухвалила прогресивний та реформаторський законопроект – Кодекс з процедур банкрутства, який покращить позицію України у рейтингу Світового банку Doing business на 10 позицій.

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На цьому наголосив співавтор кодексу, голова Комітету з питань економічної політики, народний депутат фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук, передає прес-служба партії.

"Колись ми відкликали всі законопроекти, які регулювали питання у сфері відновлення платоспроможності, й зареєстрували один єдиний законопроект, який потім з двох книг трансформувався у чотири", - розповів народний депутат.

За його словами, законопроект був визнаний всіма міжнародними організаціями та партнерами, всім фаховим середовищем.

"Це дуже прогресивний законопроект. Це безпрецедентне просування України у тому ж рейтингу Світового банку Doing business за компонентом з легкості ведення бізнесу. Зараз Україна на 150-му місці, після прийняття підніметься на 50-60 місце", - підкреслив голова комітету.

Народний депутат також додав, що загалом до другого читання надійшло понад 1300 поправок, Комітету вдалося збалансувати всі точки зору, позиції. Також було досягнуто консенсусу з усіма політичними силами, фракціями парламенту.

Андрій Іванчук зазначив, що кодекс вводить інститут банкрутства фізичних осіб.

"Будуть скорочені терміни та спроститься процедура з відновлення платоспроможності. Ми також вводимо багато новацій, яких раніше взагалі не було в українському законодавстві. Ми вводимо інститут банкрутства фізичних осіб. Добросовісний боржник-фізособа, яка в результаті певних економічних криз, потрясінь може сам добровільно прийняти рішення про початок процедури банкрутства і очиститися від боргів, а не довічно бути у "борговій ямі", - пояснив суть документу представник "Народного фронту".

Зазначимо, народні депутати ухвалили Кодекс з процедур банкрутства 237 голосами.