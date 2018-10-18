Нацбанк виявив десятки нелегальних валютних обмінників

НБУ в січні-вересні виявив 55 нелегальних обмінників.

Національний банк України в січні-вересні 2018 року провів 787 перевірок небанківських пунктів обміну валют у всіх регіонах України, за результатами яких виявив 55 нелегальних обмінників.

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Як повідомляється на сайті НБУ, нелегальні обмінники виявлені в Києві, а також у Закарпатській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Дніпропетровській областях. Інформація про них направлена до правоохоронних органів.

Також під час перевірок регулятор виявив такі недоліки, як проведення валютно-обмінних операцій без документального оформлення, невідповідність обсягу готівки в касі бухгалтерським документам, не надання документів, перешкоджання проведенню перевірки.

Нацбанк зазначає, що нова комплексна модель проведення перевірок пунктів обміну валют виявилася ефективною, і середньомісячні обсяги валютно-обмінних операцій по одному обмінному пункту зросли з 40-50 доларів США в 2016 році до 6 тисяч доларів США в 2018 році.

Довідка УНІАН. Національний банк України за 2017 провів 1018 перевірок небанківських пунктів обміну валют, за результатами яких виявив 115 нелегальних обмінників.