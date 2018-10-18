У п'ятницю в Україні подорожчає валюта

Офіційний курс НБУ на 19 жовтня: 100 USD – 2803,6647 гривні; 100 EUR – 3225,6162 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2803,6647 (18 жовтня – 2791,6894)

100 EUR – 3225,6162 (18 жовтня – 3218,8179)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,08/28,11 гривні/долар.

Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, поточні котирування на 18 копійок нижче за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 32,27/32,30 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становить 28,0252 гривні/долар.