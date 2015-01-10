Мінфін РФ заявив про наявність підстав вимагати від України дострокового повернення позики в $3 млрд

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, повідомляє ТАСС. "Росія дійсно має всі підстави вимагати дострокового повернення позики. Разом з тим, на даний момент це рішення ще не прийнято", - сказав Антон Сіуанов.

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За його словами, Україна порушила умови надання позики. "Україною дійсно порушені умови надання позики, а саме - неперевищення держборгу України у 60% від ВВП", - сказав російський міністр.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і на той час президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною позики Україні в обсязі $15 млрд. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі $3 млрд був наданий Україні в кінці грудня 2013 року.

17 жовтня 2014 року Путін заявив, що Росія може, але не буде вимагати від влади України дострокового погашення кредиту у сумі $3 млрд, виданого при Януковичі, щоб не "завалити" українську фінансову систему.