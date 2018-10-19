Економічне зростання Китаю впало до мінімуму з 2009 року

Уповільнення зростання китайського ВВП відбувається на тлі торгової війни між США і Китаєм.

Економічне зростання Китаю в третьому кварталі продемонструвало найслабші показники з моменту фінансової кризи 2009 року.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національного бюро статистики.

У третьому кварталі ВВП Китаю зріс на 6,5% у порівнянні з аналогічним показником минулого року, у другому кварталі зростання становило понад 6,7%. Аналітики, опитані Reuters, очікували, що економіка Китаю з липня по вересень зросте на 6,6%.

Показник зростання ВВП виявився найслабшим квартальним зростанням в річному вираженні з першого кварталу 2009 року — розпалу світової фінансової кризи, відзначає агентство.

«Тенденція уповільнення посилюється, незважаючи на обіцянки китайської влади заохочувати внутрішні інвестиції для підтримки економіки. Внутрішній попит виявився слабшим несподівано сталого експорту», — сказав старший економіст з ринків токійській SMBC Nikko Securities Кота Хіраяма, передає РБК.

Уповільнення зростання китайського ВВП відбувається на тлі торгової війни між США і Китаєм, зауважує агентство. Вашингтон ввів ввізні мита на низку китайських товарів, Пекін був змушений ввести заходи у відповідь. Обидві країни вже неодноразово вводили ввізні мита один проти одного.

«Заглядаючи в майбутнє, економічні перспективи не оптимістичні. Експорт зіткнеться з подальшими труднощами через тарифи США», — сказав аналітик з Hwabao Trust Shanghai Ніе Вен. «Наступного року зростання ВВП, ймовірно, сповільниться до 6-6,2%», — прогнозує він.