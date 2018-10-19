Наляканий сюрпризами: чому МВФ не приймає рішення про транш для України

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), відпрацювавши у вересні у Києві, поїхала радитися і ухвалювати рішення щодо того, надавати Україні наступний транш чи ні. Але рішення і досі немає. Проте причини вичікування МВФ цілком зрозумілі. Місія Фонду, яка працювала в Україні у вересні, зробила оголошення: Україна може розраховувати на отримання наступного траншу (як зараз обговорюється, він може становити не менше двох мільярдів доларів) тільки після того, як остаточно затвердить Державний бюджет на 2019 рік.

Така позиція МВФ цілком зрозуміла: Фонд хоче захистити себе від імовірних сюрпризів, які можуть раптом з’явитися в бюджеті на наступний рік між першим і другим читанням. Адже торік під час попереднього бюджетного процесу була схожа історія: між першим і другим читанням раптом виникла ідея збільшити одразу вдвічі мінімальну заробітну плату – з 1 600 гривень до 3 200 гривень. Саме від таких несподіванок і хоче себе захистити МВФ – він має намір спочатку побачити кінцевий варіант Державного бюджету, прийнятий остаточно як закон.

Згідно з заявою самої місії МВФ, бюджет – це головна перепона, головний бар’єр для отримання Україною наступного траншу

Як ми бачимо, бюджетний процес зараз дуже прискорився, і між першим та другим читанням немає тієї великої паузи, як це було у попередні роки. Тобто Рада вже зараз розглядає Державний бюджет на наступний рік. Це свідчить про те, що уряд разом із парламентською більшістю поспішає якомога швидше прийняти бюджет, аби можна було розраховувати на транш МВФ, бо без нього уряд навряд чи зможе закрити фінансовий рік.

Таким чином, згідно з заявою самої місії МВФ, бюджет – це головна перепона, головний бар’єр для отримання Україною наступного траншу.

Наскільки я розумію, зараз всі технічні умови вже наперед вироблені, і залишається тільки принципове рішення – надавати транш чи ні. Тому, якщо бюджет буде ухвалений, буквально через декілька тижнів, максимум – через місяць, можна очікувати позитивного рішення Фонду по Україні.

Якщо не буде зовнішніх вливань від МВФ, то Україна просто не зможе силами лише державного бюджету обслуговувати державний борг

Проте потрібно й розуміти, що буде, якщо траншу МВФ не буде цього року. Як українська економіка реагуватиме на відсутність зовнішніх вливань. Якщо не буде зовнішніх вливань від МВФ, а також Євросоюзу, надходження грошей якого тісно пов’язане з траншем МВФ, то Україна просто не зможе силами лише державного бюджету обслуговувати державний борг.

В такому випадку у нас залишиться тільки два варіанти.

Перший – залучати борговий ресурс на внутрішньому і зовнішньому фінансовому ринках. Але тоді доведеться виплачувати дуже великі відсотки: оскільки Україна – кризова країна, з кризовою економікою, та ще й не має програми співпраці з МВФ, давати їй гроші в борг будуть тільки під високі відсотки.

Другий – оголошувати неспроможність Державного бюджету обслуговувати борг. Саме це називається станом дефолту Державного бюджету.

Третього – нема.

Отже, якщо уряд разом із парламентською більшістю так прискорили бюджетний процес, як ніколи в попередні роки, очевидно, вони робитимуть усе можливе і неможливе, щоб прийняти бюджет якомога швидше та, відповідно, отримати гроші МВФ вже цього року, а за ними – й гроші ЄС.

Андрій Новак, голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук