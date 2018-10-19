Депутати відхилили підвищення ставок деяких податків

Рада провалила голосування за законопроект про збільшення ставок акцизного та екологічного податку, а також рентної плати у 2019 році. Ставки пропонувалося збільшити на 9%.

Верховна Рада України провалила в першому читанні голосування щодо законопроекту, метою якого є збільшення ставок акцизного податку, екологічного податку та рентної плати у 2019 році.

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За ухвалення законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків» (№9085) за основу проголосували 170 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Після цього депутати кілька разів безуспішно намагалися повернутися до розгляду законопроекту.

Як зазначила під час представлення законопроекту виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова, його прийняття було викликане необхідністю забезпечити збільшення надходжень до зведеного бюджету.

«Метою є забезпечення відповідності розміру ставок інфляційним процесам та отримання додаткових надходжень до зведеного бюджету України. Даним законопроектом ми пропонуємо переглянути ставки акцизного податку, екологічного податку і рентної плати на 2019 рік», - сказала вона.

За словами голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, комітет рекомендував прийняти законопроект у першому читанні, але за умови доопрацювання.

При цьому вона вказала на те, що до самого тексту проекту є великі питання.

«Як і в попередні роки, до проекту, який подав уряд, не надано фінансово-економічне обґрунтування, крім констатації факту в пояснювальній записці до законопроекту, його прийняття дозволить збільшити надходження в бюджет. Інших матеріалів та розрахунків пояснювальна записка не містить», - сказала вона.

Також Южаніна вказала на те, що ще минулого року обговорювалися зміни в Податковому кодексі, які стосуються прямої норми про обов'язкову індексацію ставок акцизного податку на наступні роки, що припускає обов'язкову необхідність обґрунтувати перегляд. Такої обґрунтованості члени комітету не почули.

Під час обговорення деякі депутати вказали, що єдиною причиною прийняття законопроекту є покриття дефіциту держбюджету.

Як йдеться в пояснювальній записці, законопроект передбачає, що залежно від сфери застосування податків ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін у 2018 році збільшуються на 9%.

«Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції у 2018 році збільшено на 10,3%», - сказано в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Державного бюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%.

Проект передбачає доходи на рівні 1,008 трлн грн, витрати – 1,094 трлн грн, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу – 2,449 трлн грн.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.