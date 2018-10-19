Долар в Україні подорожчав до 28,20 гривень

Поточні котирування на 9 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

У п'ятницю, 19 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,17/28,20 грн/дол.

Читайте такожУ НБУ не очікують падіння курсу гривні до кінця року

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 9 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,25/32,28 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,1847 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,08/28,11 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,27/32,30 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.