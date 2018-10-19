НБУ змінив процедуру визнання банків непрозорими

Регулятор передбачив можливість визнання структури прозорою у разі приведення її у відповідність з установленими вимогами.

Національний банк України змінив порядок прийняття рішення про визнання структури власності банку непрозорою, передбачивши можливість визнання структури прозорою у разі приведення її у відповідність з установленими вимогами та подання підтвердних документів.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №110, яке набирає чинності з 19 жовтня, структура власності банку може бути повторно визнана непрозорою за наявності передбачених нормативними документами підстав.

Також Нацбанк визначив, що рішення про визнання структури власності банку непрозорою приймає Комітет з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у квітні 2016 року завершив основний етап розкриття реальних власників українських банків, який стартував у березні 2015 року, коли регулятор зобов'язав банки надати інформацію про своїх реальних власників і контролерів.

За інформацією НБУ, в даний час банківська система України очищена, на 100% прозора і готова до повномасштабного відновлення кредитування.